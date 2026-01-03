Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, ABD'nin ülkeye saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. ABD'nin askeri saldırganlığının reddedildiği ve kınandığını vurgulandı. ABD, Venezuela'nın stratejik kaynaklarını, özellikle petrol ve minerallerini ele geçirmeye çalışmakla ve ülkenin siyasi bağımsızlığını zorla kırmaya teşebbüs etmekle suçlanarak, "Bu tür saldırganlık, özellikle Latin Amerika ve Karayipler'de uluslararası barış ve istikrarı tehdit etmekte ve milyonlarca insanın hayatını ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır" ifadeleri kullanıldı. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika