Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, ABD'nin ülkeye saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Güncelleme:
Venezuela, ABD'nin ülkeye askeri saldırıda bulunduğunu belirterek durumu kınadı. ABD'nin stratejik kaynakları ele geçirmeye çalıştığı suçlamasında bulunuldu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, ABD'nin ülkeye saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. ABD'nin askeri saldırganlığının reddedildiği ve kınandığını vurgulandı. ABD, Venezuela'nın stratejik kaynaklarını, özellikle petrol ve minerallerini ele geçirmeye çalışmakla ve ülkenin siyasi bağımsızlığını zorla kırmaya teşebbüs etmekle suçlanarak, "Bu tür saldırganlık, özellikle Latin Amerika ve Karayipler'de uluslararası barış ve istikrarı tehdit etmekte ve milyonlarca insanın hayatını ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır" ifadeleri kullanıldı. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını duyurdu

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
