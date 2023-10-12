Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: ABD ablukası ulusal birlik oluşturdu

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'nin Venezuela'ya karşı uyguladığı ablukanın getirdiği zorlukların, bu etkileri aşma yönünde 'verimli bir ulusal birlik' oluşturduğunu söyledi.

KARAKAS, 12 Ekim (Xinhua) -- Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'nin Venezuela'ya karşı uyguladığı ablukanın getirdiği zorlukların, bu etkileri aşma yönünde "verimli bir ulusal birlik" oluşturduğunu söyledi.

Rodriguez, Çarşamba günü Moskova'da Venezuela devlet televizyonu Venezolana de Television'a verdiği demeçte, ABD ablukası karşısında Venezuelalılar arasındaki birliğin; sebat etmenin, ilerlemenin ve zorlukları aşmanın mümkün olduğunu gösterdiğini söyledi.

6. Rus Enerji Haftası uluslararası forumuna katılmak için Moskova'da bulunan Rodriguez, "Bunlar, Batılı güçler tarafından ülkelerimize uygulanan gayrimeşru, suç niteliğindeki ablukaların bize öğrettiği derslerdir" dedi.

Başkan Yardımcısı, Perşembe günü forumda yapacağı konuşmada enerji dönüşümü, dijital ekonomi ve yeni teknolojiler gibi konulara değineceğini söyledi.

Rodriguez, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve ortaklarıyla, uluslararası enerji piyasasının istikrara kavuşturulmasına ilişkin anlaşmaları da ele alacağını sözlerine ekledi.