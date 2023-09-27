Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun çizgi filmi beğeni topladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun X sosyal medya hesabından ABD destekli aşırılıkçılara yönelik mücadelesini anlattığı "Süper Bıyık (SuperBigote)" isimli çizgi filminin yeni bölümü beğeni topladı.

Kullanıcılar tarafından çok sayıda yorum ve beğeni alan çizgi filmin yeni bölümüne ilişkin Maduro, "Sizleri, Venezuela halkını istikrarsızlaştırmaya çalışan aşırılıkçılara karşı savaşan ve onları demir yumruğuyla alt etmeye devam eden 'Süper Bıyık' isimli çizgi filmin yeni bölümünü izlemeye davet ediyorum." paylaşımında bulundu.

Çizgi filmde, Maduro'nun eşi Cilia Flores'in, makamında çalışan Maduro'ya "Ne yapıyorsun Niko?" sorusuna karşılık Maduro'nun da "Halkımın yararına projeler hazırlıyorum." cevabını verdiği görülüyor.

Çizgi filmde yer alan ABD bayraklı karakter ise "Benim yaptıklarımdan sonra halkın faydasına yaptığın hiçbir projen tutmayacak." karşılığını verdiği dikkati çekiyor.

Aşırılıkçıların derhal harekete geçmesini isteyen ABD bayraklı karakterin, "5 başlı canavara", Maduro hükümetinin yok edilmesi, halkın evlerinden çıkarak sokakları kaosa çevrilmesi, yaptırımların daha da şiddetlendirilmesi, elektriğin ve su hatlarının kesilmesi yönünde talimat verdiği görülüyor.

Çizgi film, 5 başlı canavarın planlarını öğrenen "Süper Bıyık" karakterinin harekete geçmesi ve düşmanını yumruklarıyla yok etmesiyle sona eriyor.