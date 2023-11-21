Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Arjantin'de aşırı sağcı Milei'nin seçim zaferini eleştirdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Arjantin'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanan aşırı sağcı Javier Milei'ye ilişkin eleştirilerde bulundu. Maduro, aşırı sağcı bir kişinin iktidara gelmesinin büyük bir tehdit olduğunu belirtti ve Latin Amerika'da ultra-neoliberal projelerin devam ettiğini vurguladı. Öte yandan, Venezuela'daki muhalefet liderlerinden Maria Corina Machado, Milei'yi tebrik ederek değişim ve özgürlük mücadelesinin ilerlediğini söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Arjantin'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanan aşırı sağcı Javier Milei'ye ilişkin, "Neonazi aşırı sağ kazandı." ifadesini kullandı.

Gündeme ilişkin haftalık basın değerlendirmesinde bulunan Maduro, "Arjantin'de Neonazi aşırı sağ kazandı. Arjantinlilere şunu söylüyoruz: Siz seçtiniz ama biz sessiz kalmayacağız, çünkü aşırı sağcı bir kişinin iktidara gelmesi çok büyük bir tehdittir. Kuzey Amerika emperyalizmin önünde diz çökmüş." diye konuştu.

Maduro, 1970'lerde Arjantin, Şili ve Uruguay'da kurulan diktatörlükleri hatırlatarak, Latin Amerika'da ultra-neoliberal projelerin devam ettiğini belirtti.

Arjantin halkının kararlarına saygı duyduklarını dile getiren Maduro, "Latin Amerika'yı yeniden sömürgeleştirmek için aşırılıkçı modelleri empoze ediyorlar ve aşırı sağcı yönetimleri destekliyorlar. Arjantinlilerin bunu göz önünde bulundurmalarını istiyoruz. Venezuela'da bunu yapmak istediler ancak başarılı olamadılar ve olamayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Venezuela'daki muhalefet liderlerinden sağ görüşlü Maria Corina Machado, açıklamasında Milei'yi tebrik ederek, "Örnek bir seçim süreci için tüm Arjantinlileri ve seçilmiş Devlet Başkanı Javier Milei'yi kutluyorum. Latin Amerika'da değişim ve özgürlük mücadelesi ilerliyor." dedi.

Arjantin'de sandıkların yüzde 99'undan fazlasının açıldığı seçim sonuçlarına göre, Özgürlük Gelişimi Partisinin adayı Milei, oyların yüzde 55,69'unu alarak devlet başkanı seçilmişti.