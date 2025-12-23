Venezuela'da ABD'ye karşı "korsanlık ve abluka" ile mücadele yasa tasarısı kabul edildi

Venezuela Ulusal Meclisi'nde düzenlenen oturumda, ABD'nin Venezuela'ya giriş-çıkış yapan petrol tankerlerine yönelik faaliyetlerini destekleyen kişilerin 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngören "Korsanlık, Abluka ve Diğer Uluslararası Yasa Dışı Faaliyetlere Karşı Denizcilik ve Ticaret Özgürlüğünün Garantilenmesi" yasa tasarısı oybirliği ile kabul edildi.

ABD ile Venezuela arasındaki siyasi ve askeri gerginlik yükselirken Venezuela Ulusal Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya giren ve çıkan petrol tankerlerine yönelik yaptırımlarına misilleme için olağanüstü oturum gerçekleştirdi. Yerel saat ile 10.30 sıralarında başlayan oturumda, "Korsanlık, Abluka ve Diğer Uluslararası Yasa Dışı Faaliyetlere Karşı Denizcilik ve Ticaret Özgürlüğünün Garantilenmesi" yasa tasarısı oylamaya sunuldu. Venezuela hükümetinin "korsanlık" veya "abluka" olarak nitelendirdiği durumları destekleyen veya finanse eden kişilerin 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısı oybirliği ile kabul edildi.

"Muhalefet, ABD emperyalizmine boyun eğdi"

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, oturumun sonunda yaptığı açıklamada, yasa tasarısının onay için yürütme organına gönderileceğini ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe gireceğini açıkladı. Rodriguez ayrıca Venezuela muhalefetini de eleştirerek, muhalefetin yaptırımları desteklemekle suçladı. Rodriguez ülke muhalefetine yönelik, "Çaldılar, yağmaladılar ve ABD emperyalizmine boyun eğdiler. Şu an Karayip Denizi'nde yaşanan saldırgan faaliyetlerden memnunlar" ifadeleri kullandı.

Trump'ın petrol tankerlerine "tam abluka" çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, son aylarda Karayipler'e geniş çaplı askeri yığınak yaparak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskıyı artırmıştı. ABD ordusu, bölgede uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle çok sayıda tekneyi vurmuştu. Trump son olarak Venezuela'ya giriş-çıkış yapan tüm yaptırıma tabi petrol tankerlerine "tam abluka" uygulanması talimatı vermiş ve ayrıca Venezuela'ya kara operasyonu gerçekleştirilebileceğini belirtmişti. ABD Sahil Güvenliği, bu ay Venezuela açıklarında 2 gemiye el koymuş, bir gemiyi ise takibe almıştı.

ABD'li yetkililer, söz konusu faaliyetlerin Venezuela'nın yaptırımlardan kaçınmasını engellemek ve ülkeden ABD'ye yasa dışı yollarla uyuşturucu sevkiyatı yapılmasını önlemek için gerçekleştirildiğini açıklarken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Trump yönetimini Venezuela'nın ekonomisini baltalamak ve ülkede bir rejim değişikliği hedeflemekle suçluyor. - KARAKAS