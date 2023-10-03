Venezuela'da muhalefetin ön seçim talebi reddedildi

Venezuela'da muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) ülkede 22 Ekim'de yapılması beklenen ön seçimleri erteleme talebini kabul etmedi.

Ulusal basında çıkan haberde, muhalefetten yapılan açıklamada, devlet başkanlığı seçimleri için adayın belirleneceği ön seçimin daha önce uzlaşıldığı üzere 22 Ekim'de yapılması gerektiği belirtildi.

Vatandaşların sandıklara güvenli şekilde erişiminin sağlanması için 3 bin 10 merkezde düzenleme yapıldığı hatırlatılan açıklamada, "Yürütmekte olduğumuz ön seçim hazırlıkları şu anda son aşamaya geldi ve 22 Ekim'de seçimlerin güvenli şekilde yapılması önem arz ediyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yabancı gözlemcilerin ve seçim uzmanlarının ülkeye girişine izin verilmesi gerektiği vurgulanarak, "CNE bu talepleri kabul ederse, siyasi katılım için yararlı olur ve vatandaşın demokratik girişimi sağlanmış olur." değerlendirmesi yapıldı.

Yerel basında çıkan haberde, CNE üyelerinin ön seçim tarihini 5 Haziran'a ertelemek istediği öne sürüldü.

EFE haber ajansına açıklamalarda bulunan muhalif siyasetçi Maria Corina Machado, ön seçim tarihinde bir değişiklik olmayacağını ve belirlenen tarihte sandıkların kurulacağını söyledi.

İktidar partisini kendilerine engel olmakla suçlayan Machado, "Dünyanın şunu anlaması gerekiyor, burada eksik bir demokraside bile değiliz, hayır. Burada sürecin engellenmesi için önümüze engeller konuluyor. Ne pahasına olursa olsun, güçle ve cesaretle hepsinin üstesinden teker teker geleceğiz." ifadesini kullandı.

Venezuela'da muhalefet, 2024'te yapılması beklenen devlet başkanlığı seçimleri öncesinde ekim ayında adayını ön seçimlerle açıklamaya hazırlanıyor.

Ülkede muhalif liderlerden eski Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido ile Henrique Capriles, Ekim 2023'te devlet başkanlığı seçimleri öncesi ön seçimde adaylıklarını açıklayacaklarını duyurmuştu.