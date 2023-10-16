Venezuela'da iktidar ile muhalefet arasında diyalog yeniden başlıyor

Venezuela'da iktidar partisi ile muhalefet arasında, 11 ay önce ara verilen diyalog yeniden başlayacak.

Venezuela hükümeti heyeti başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, muhalefet ile görüşmelere tekrardan başlayacaklarını teyit etti.

Barbados Adası'nda 17 Ekim'de başlayacak görüşmelere ilişkin Rodriguez, "Siyasi bir anlaşmaya varmak için Norveç'in arabuluculuğuyla diyalog ve müzakere sürecini yeniden başlatmaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da sosyal medya hesabından tarafları tebrik ederek, "Kardeş ülkedeki siyasi çatışmaların üstesinden gelinmesi için derin diyalog kanallarının açılmasına vesile olan Venezuela muhalefetini, hükümetini, Norveç Krallığını ve ABD hükümetini en içten şekilde kutluyorum." ifadesini kullandı.

Venezuela'da iktidar ile muhalefet arasında en son Kasım 2022'de Meksika'nın ev sahipliğinde toplantı düzenlenmiş ancak çok az ilerleme sağlanmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 10 Ekim'deki açıklamasında muhalefet ile diyaloğu desteklediklerini ifade etmiş ancak ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması gerektiğinin altını çizmişti.