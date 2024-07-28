Üye Girişi
Haberler

Venezuela'da Halk Devlet Başkanını Belirlemek İçin Sandık Başına Gidiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela'da halk bugün ülkeyi yönetecek yeni devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Venezuelalılar, yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi için oy merkezlerine akın etti. Ülkede bulunan 21 milyon kayıtlı seçmen kurulan 30 bin sandıkta oy kullanabilecek. Seçimin sonuçlarının ise yarın sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Venezuela'da halk devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı.

Venezuela'da halk bugün ülkeyi yönetecek yeni devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Venezuelalılar, yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi için oy merkezlerine akın etti. Uzun kuyruklar oluşturan Venezuela seçmeni, tek tek oylarını kullanmaya başladı. Ülkede bulunan 21 milyon kayıtlı seçmen kurulan 30 bin sandıkta oy kullanabilecek.

Sabahın erken saatlerinde başlayan oy verme işlemi 18.00'de sona erecek.

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin (PSUV) 25 yıldır iktidarda olduğu ülkede yapılacak seçimde 10 aday yarışıyor ancak seçimin devlet mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalefet koalisyonun Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez arasında geçmesi bekleniyor.

Seçimin sonuçlarının ise yarın sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Venezuela Politika Dünya Güncel Haberler

Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı! Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var

Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı! Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var

 İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı

İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı

 Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar

Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bayındır, Menderes, Ödemiş 28-29 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Sarıçam, Feke, Tufanbeyli 28-29 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Nizip, Oğuzeli, Araban 28-29 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Kulu, Hadim, Emirgazi 28-29 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kepez, Serik, Kumluca 28-29 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Osmangazi, Nilüfer, Mustafakemalpaşa 28-29 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Çankaya, Sincan, Bala 28-29 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 29 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 29 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 28 Temmuz günün maçları nereden izlenir? BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN KARELER Kuaför ve berber pazar günü kapalı mı? 28 Temmuz kuaförler kapalı mı? 28 TEMMUZ PAZAR HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 27 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D-Smart GO izle! D-Smart GO HD kesintisiz izleme linki! D-Smart GO canlı maç izle! (GALATASARAY- PARMA) #9917 27 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU || Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak?
Plajda tehlikeli gerginlik! Yabancı uyruklu kişiler ile vatandaşlar arasında çıkan kavgada sahil savaş alanına döndü

Plajda tehlikeli gerginlik! Yabancı uyruklu kişiler ile vatandaşlar arasında çıkan kavgada sahil savaş alanına döndü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title