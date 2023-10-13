Venezuela, ABD'nin yaptırımlarını kınadı

KARAKAS, 13 Ekim (Xinhua) - Venezuela, BM İnsan Hakları Konseyi'nin tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin insan hakları üzerindeki olumsuz etkilerini kınayan yeni bir kararı kabul ettiği Perşembe günü, uluslararası bir forumda ABD yaptırımlarını "gasp ve şantaj" oldukları gerekçesiyle kınadı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Moskova'da 6. Rus Enerji Haftası çerçevesinde düzenlenen uluslararası forumda yaptığı konuşmada, "Bu, Venezuela halkına siyasi seçimlerini değiştirmeleri yönünde baskı yapmak için ülke ekonomisini boğmayı amaçlayan yaptırımlar sistemidir" dedi.

Rodriguez, "Venezuela'ya karşı uygulanan yasadışı ve gayrimeşru 930 tek taraflı zorlayıcı tedbir hala yürürlükte" dedi.

Başkan Yardımcısı, yaptırımların, Güney Amerika ülkesi için tarihindeki en yüksek döviz yüzdesini üreten ülkedeki petrol endüstrisine büyük zarar verdiğini ifade etti.

Rodriguez, ülkede 2021'den bu yana "ekonomik toparlanma ve büyüme süreci" yaşansa da "yaptırımların Venezuela ekonomisi üzerindeki etkisinin korkunç" olduğunu belirtti.

Başkan Yardımcısı, ABD yaptırımlarının "jeo-stratejik" hedeflerinin İran, Rusya ve Venezuela gibi petrol ihracatçısı ülkeler olduğunu söyledi.

Rodriguez, yaptırımlar ile savaş stratejisinin ABD dış politikasının "ana ekseni" haline geldiği uyarısında bulundu.

Bu arada Venezuela hükümeti, BM İnsan Hakları Konseyi'nin Perşembe günü yayımladığı ülkelere yönelik tek taraflı zorlayıcı tedbirleri kınayan yeni bir kararını memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanı Yvan Gil, sosyal medya platformu X'de paylaştığı mesajında, "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ni, Tek Taraflı Zorlayıcı Önlemleri kınayan yeni bir kararı onaylamasından dolayı kutluyoruz" ifadesini kullandı.

Gil, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 54. oturumunda kabul edilen kararın "Bolivarcı Barış Diplomasisi ve Uluslararası Hukuk için yeni bir zafer" olduğunu ifade etti.

Bakan, ülkelere tek taraflı uygulanan yaptırımların "insanların temel haklarını ihlal eden bir araç" olduğunu söyledi.

Venezuela'nın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Hector Constant Rosales de Perşembe günü kabul edilen kararın "uluslararası hukuk için yeni bir zafer" olduğunu vurguladı.

A/HRC/54/L.26 sayılı "İnsan hakları ve tek taraflı zorlayıcı tedbirler" başlıklı karar, Bağlantısız Ülkeler Hareketi adına Azerbaycan tarafından sunuldu ve 32 lehte, 13 aleyhte ve 2 çekimser oyla BM İnsan Hakları Konseyi'nde kabul edildi.

Kararla ayrıca, Özel Raportörün tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin insan haklarından yararlanılması üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili görev süresi üç yıl süreyle uzatıldı.