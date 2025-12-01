Haberler

Venezuela, ABD'nin Uyuşturucu Kaçakçılığı İddialarını Araştırmak İçin Soruşturma Komisyonu Kuruyor

Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez, ABD'nin Venezuela açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle düzenlediği saldırıları araştırmak amacıyla özel bir soruşturma komisyonu oluşturacaklarını açıkladı. Ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları da tepki çekti.

Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez, ABD'nin Venezuela açıklarında ve Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle teknelere düzenlediği saldırıları araştırmak üzere özel bir soruşturma komisyonu kuracağı açıkladı.

Venezuela Ulusal Meclisi tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Venezuela açıklarında ve Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle teknelere düzenlediği saldırıları araştırmak üzere özel bir soruşturma komisyonu kuracağı açıklandı. Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez, yaptığı açıklamada, Washington Post tarafından Cuma günü yayınlanan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Eylül ayındaki saldırılardan birinde teknede bulunan herkesin öldürülmesi talimatı verdiğine ilişkin haberin soruşturulacağını söyledi. Savcılığının da sürece dahil olacağını ekleyen Rodriguez, "Kapsamlı ve derinlemesine bir soruşturma yürüteceğiz" dedi.

Trump'tan hava sahası açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump Cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela üzerindeki ve etrafındaki hava sahasının tamamen kapatılacağını belirtmiş, "Tüm havayolu şirketleri, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçıları, Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapalı olduğunu dikkate alın" ifadelerini kullanmıştı.

"Sömürgeci bir tehdit"

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela hava sahasının kapatıldığına ilişkin açıklamalarını, "sömürgeci bir tehdit" olarak nitelendirerek, "Venezuela hiçbir yabancı gücün emirlerini, tehditlerini veya müdahalelerini kabul etmeyecektir" demişti.

FAA uyarı yapmış, Venezuela yönetimi tepki göstermişti

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) "Venezuela'da artan tehditler" konusunda hava sahasını kullanan şirketleri uyarmıştı. Uyarının ardından birçok havayolu şirketi Venezuela seferlerini iptal etmişti. Venezuela yönetimi ise ABD'nin uyarısının ardından uçuşları askıya alan havayollarını "ABD hükümeti tarafından desteklenen devlet terörizmi eylemlerine katılmak ve tek taraflı olarak hava ticari operasyonlarını askıya almakla" suçlamıştı. Venezuela, ABD Federal Havacılık İdaresi'nin uyarısı üzerine ülkeye uçuşlarını durduran 6 büyük uluslararası havayolunun ülkeye inişini yasaklamıştı.

ABD-Venezuela gerilimi

ABD, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle Venezuela açıklarına büyük bir askeri güç konuşlandırmıştı. Ancak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin bu girişimlerin kendisini devirme girişimi olduğunu belirtmişti.

ABD güçlerinin, uyuşturucu taşıdığını savunduğu teknelere yönelik gerçekleştirdiği en az 21 saldırıda 80'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
