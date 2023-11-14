Venezuela, AB'nin yaptırımlarını eleştirdi

Venezuela hükümeti, Avrupa Birliği'nin (AB) Venezuela'ya yönelik yaptırımlarını uzatma kararına sert tepki gösterdi. Venezuela Dışişleri Bakanlığı, kararın yasadışı olduğunu ve anayasa ile BM Antlaşması'nı ihlal ettiğini belirtti.

KARAKAS, 14 Kasım (Xinhua) -- Venezuela hükümeti, Avrupa Birliği'nin (AB) Güney Amerika ülkesi Venezuela'ya karşı tek taraflı zorlayıcı önlemlerini 14 Mayıs 2024'e kadar uzatma kararına sert tepki gösterdi.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada kararın "küstahça ve yasadışı olduğunu", ayrıca "anayasanın kutsal ilkelerini ihlal ettiğini ve Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması normlarını çiğnediğini" belirtti.

Açıklamada, Venezuela'nın "iç işlerine müdahale politikasının" bir örneği olan AB kararının, "bu vaka özelinde, yasalar çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren Venezuela vatandaşlarını cezalandırmayı amaçlayan, aşağılayıcı, zararlı ve adaletsiz önlemler" uyguladığı dile getirildi.

Bakanlık, geçen hafta onaylanan bir BM kararında, tek taraflı zorlayıcı önlemlerin "uluslararası hukuk, uluslararası insani hukuk, BM Antlaşması ve devletler arası barışçıl ilişkilere hakim norm ve ilkelere aykırı olduğunun" vurgulandığını hatırlattı.

Venezuela'nın yaptırımların kesin şekilde sonlandırılmasına yönelik mücadelesini sürdüreceğini belirten bakanlık, AB'yi "sömürgeci uygulamalardan uzak durmaya" ve işbirliği için olumlu alanlar yaratmaya çağırdı.

2017 yılından bu yana Venezuela'ya yaptırımlar uygulayan AB, Pazartesi günü bu yaptırımları altı ay daha uzatma kararı almıştı.