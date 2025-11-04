Haberler

Vedat Işıkhan, Doha'da Almanya Çalışma Bakanı ile Görüştü

Vedat Işıkhan, Doha'da Almanya Çalışma Bakanı ile Görüştü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Katar'ın başkenti Doha'da Almanya'nın Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Barbel Bas ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ve Almanya arasındaki İşgücü Anlaşması'nın anlamı ve gelecekteki ortak faaliyetler ele alındı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2'nci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Barbel Bas ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya Federal Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sayın Barbel Bas ile ikili görüşmemizi gerçekleştirdik. Geçtiğimiz günlerde 64'üncü yıl dönümünü andığımız Türkiye ve Almanya arasında imzalanan İşgücü Anlaşması'nın tarihi önemini değerlendirdik. Önümüzdeki süreçte gerçekleştirmeyi planladığımız 8'inci Ortak Çalışma Grubu Toplantısı'nı ve ortak faaliyetlerimizi ele aldık" ifadelerini kulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
