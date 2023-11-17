Vatikan Devlet Sekreteri Hastane ve İbadet Yerlerine Saygının Önemini Vurguladı

Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin, hastane ve ibadet yerlerine saygının uluslararası insancıl hukukun temel konusu olduğunu belirtti. Kardinal Parolin, Orta Doğu'daki duruma ilişkin endişelerini dile getirirken, rehinelerin serbest bırakılmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesini olumlu bir sinyal olarak değerlendirdi.

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, hastane ve ibadet yerlerine saygının uluslararası insancıl hukukun temel konusu olduğunu bildirdi.

Kardinal Parolin, İtalya'nın Vatikan Büyükelçiliği'ndeki etkinlikte gazetecilere uluslararası gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'daki duruma ilişkin endişelerinin ciddi olduğunu ve bunun sürdüğünü ifade eden Kardinal Parolin, "Hastanelere ve ibadet yerlerine saygı, uluslararası insancıl hukukun temel bir konusudur. Hastaneleri herhangi bir savaş eyleminde kullanmanın anlamı yok. Buna tepki verilmeli ve tam olarak kınanmalı." dedi.

Kardinal Parolin, rehinelerin serbest bırakılmasının, mevcut sorunun çözümü açısından temel noktalarından biri olduğuna inandıklarını belirterek, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile rehinelerin aileleri arasında olası bir toplantı üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Kardinal Parolin, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in San Francisco'daki görüşmesinin ileriye yönelik "olumlu bir sinyal" olduğunu ifade etti.

Ukrayna Savaşı'nın sorulması üzerine Vatikan Devlet Sekreteri, "Ukrayna'da çözüm için büyük bir perspektif görünmediğini ancak bu trajediden çıkmanın yolunu bulmaları gerektiğini" söyledi.

Kardinal Parolin, İtalyan Skytg24 kanalına verdiği röportajda da hastanelere saldırılmaması ve sağlık çalışanlarının işlerini yaparken engellenmemesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 51'i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 200 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.