Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Solczynski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Marek Solczynski'yi kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Marek Solczynski'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Solczynski, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Solczynski'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
AA / Ali Kemal Akan - Politika