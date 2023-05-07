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Vatandaşlar koşarak AK Parti İstanbul'un düzenlediği miting alanına girdi

Vatandaşlar koşarak AK Parti İstanbul'un düzenlediği miting alanına girdi

Politika Haberleri

AK Parti Büyük İstanbul Mitingi'nde kapıların açılmasının ardından vatandaşlar ellerinde bayrakla koşarak alana girmeye başladı.

AK Parti Büyük İstanbul Mitingi'nde kapıların açılmasının ardından vatandaşlar ellerinde bayrakla koşarak alana girmeye başladı.

AK Parti İstanbul tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda bugün 'Büyük İstanbul Mitingi' düzenleniyor. Günlerdir yapılan hazırlıkların ardından miting için bugün saat 11.00 sıralarında vatandaşlar için kapılar açıldı. Güvenlik kontrolünden geçen vatandaşlar ellerinde bayraklarla miting alanına koşarak girdi. Miting alanına girişler devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Atatürk Havalimanı AK Parti İstanbul Politika Haberler

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