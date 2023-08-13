Vatan Partisi Üyeleri İstanbul'da Ulaşım Zammını Protesto Etti

Vatan Partisi üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kararıyla İstanbul'da yapılan ulaşım zammını protesto etti. Saraçhane'deki İBB hizmet binası önünde toplanan partililer, ellerinde çeşitli dövizler taşıyarak, slogan attı. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, bu zammın kabul edilemez olduğunu belirterek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerini hatırlattı.

Vatan Partisi üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kararıyla İstanbul'da yapılan ulaşım zammını protesto etti.

Saraçhane'deki İBB hizmet binası önünde toplanan partililer, ellerinde çeşitli dövizler taşıyarak, slogan attı.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, burada grup adına yaptığı açıklamada, İBB'nin ulaşıma yüzde 52 zam yaptığını hatırlatarak, bu zammın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin halka hizmet için var olduğunu dile getiren Özkan, "Asgari ücrete zam geliyor, hükümet vergileri bindiriyor, belediyeler ulaşım başta olmak üzere zam için fırsat kolluyor. Böyle gitmez." dedi.

Özkan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim zamanı ulaşımla ilgili bazı vaatlerinin olduğunu dile getirerek, "O sözleri sarf ederken Türkiye'nin ekonomi yönetimini umursamıyorsa İmamoğlu'nun ulaşım vaatlerini kendisine ve kamuoyuna hatırlatırız; '12 yaş altı her çocuğa ulaşım ücretsiz olacak', 'İlk yarım saat içerisinde yapılan aktarmalar ücretsiz olacak', 'CHP'nin bütün belediyelerinde öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak' dedi. Oldu mu? Hayır." ifadelerini kullandı.

Özkan, İmamoğlu'nun UKOME'de ulaşım zammının tartışıldığı sırada Elazığ ve Tunceli'de olduğunu belirterek, buna tepki gösterdi.