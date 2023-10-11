VATAN Partisi İzmir İl Başkanı Serhan Bolluk, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunu açıkladı

VATAN Partisi İzmir İl Başkanı Serhan Bolluk, yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunu belirterek, belediyenin rant kurbanı olduğunu söyledi. Bolluk, İzmir'in sahipsiz olduğunu ve büyük sorunları olduğunu ifade etti. Ayrıca, su sorunu, uyuşturucuyla mücadele ve turizm payının artırılması konularına da değindi.

Serhan Bolluk, düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunu açıkladı. İzmir'in hak ettiği yerin çok uzağında olduğunu ifade eden Bolluk, "Un var, yağ var, şeker var. Helva nasıl yapılacak? Öyle işler var ki belediye çok rahat yapabilir ama rant kurbanı. İlla dışarıya verilecek. Peki o kadar personel ne yapıyor? On binlerce insan çalışıyor. Bunlar ne için maaş alıyor? Rant peşinde koşan her yere birden çullanır, hiçbirini de bitiremez" dedi.

'İZMİR'İN BÜYÜK SORUNLARI VAR'

İzmir'in sahipsiz olduğunu belirten Bolluk, "Hem sanayide hem tarımda başa güreşiyoruz. Sadece Türkiye'nin değil; bütün bir Asya'nın kapısıyız. Avrupa'nın, Afrika'nın ve bütün batımızın yolu, bizden geçiyor. Kuşak Yol'un en ucundaki limanız. Limanımız, birkaç dokunuşla 8 kat daha kapasiteli çalışabilir. Nitelikli, çağdaş, eğitimli insan gücümüz büyük avantajımız. Ancak bakıyoruz, rehber olacağız diye önümüze düşenler, rant kavgasının dibindeler. İzmir'in müthiş zengin bir insan gücü var. Çok ciddi bir üretim iştahı var. İzmir mevcut haliyle bütün potansiyelin altında bir şehir görüntüsü veriyor. Bunların bir kısmı mutlaka hükümet işi. Bunu kabul ediyoruz ancak şehrin altyapı olmadan, suyu yetmiyorsa, konutları, otelleri yetmiyorsa nasıl olacak? Hem kendi içlerinde hem de rakipleriyle hangimiz daha çok alırız savaşı içindeler. Uzağa bakmak ne kelime, pay kavgasından burunlarının önünü göremez haldeler. Biz ise ufka bakıyoruz ve dünyanın incisi bir şehir görüyoruz. Plan yapmak için İzmirli hemşehrilerinizin sorunlarını sıralayacaksınız. İzmir'in büyük sorunları var" diye konuştu.

'İZMİR'İMİZE ACİL SU LAZIM'

Bolluk, "Önemli sorunlarımızdan biri de gelecek yılların kurak mevsimleri. İzmir'imize acil su lazım. Hem tarımımıza hem de musluklarımıza. İlk kaynak, kayıp-kaçak sular. Dağıtım şebekesi sızdırıyor. Hem de ne sızdırmak. Su şebekesinin ıslahı; ilk işlerden. Bir başka önemli kaynak, atık sular. Arıtılan muazzam kaynaklar denize veriliyor, boşa akıtılıyor. Oysa tarımsal ihtiyacın büyük kısmını karşılayacak kadar çoklar. 'Gri sular' çiftçimizin suyudur. Yağmur suyunu kanalizasyondan ayıracağız. Bunun için belki hemşerilerimize bir süre rahatsızlık vereceğiz ama iddialıyız. Şimdiye kadarki yönetimlerin yıllar içinde bitiremediklerini aylar içinde hizmete sokarız. Nasıl mı? En önemlisi bilimsel, planlı çalışmadır. Sınırlı kaynakları doğru öncelikle kullanmaktır. Halk için çalışanlar böyle yapar" dedi.

'LGBT MÜDÜRLÜĞÜ KAPATILACAK'

Bolluk, şöyle devam etti: "Biliyorsunuz, İzmir'de LGBT örgütü için bir şube müdürlüğü kurdular. Kim bu LGBT? 'Geliyoruz, çocuklarınız için geliyoruz' diye yürüyenler. Bazılarının adı bile meymenetsiz; 'Kaos'. Bu müdürlük derhal kapatılacak. Yerine de büyük sorunumuz, uyuşturucuyla mücadele gelecek. Sokaklarımız en tehlikelisine, halk arasında 'kristal' diye bilinen metamfetamine teslim. Yerel yönetimin en önemli işlerinden biri, bu uyuşturucuyla mücadele. 'Tertemİzmir' denince, önce uyuşturucudan arınmış bir İzmir'i anlıyoruz. Kristali sadece camlarda göreceğiz."

'TURİZM PAYI ARTMALI'

İzmir'deki turizm payının arttırılması gerektiğini vurgulayan Bolluk, "Cennet gibi bir şehrimiz var. Turizmden payımız yerlerde sürünüyor. Kruvaziyer misafirlerimiz nerede? Konak Meydanı'na turizm bürosu açarak olmuyor. İzmir'i dünyaya tanıtmak, belediye bütçemizde önemli bir kalem olacak. Doğal güzelliklerimiz, tarihi mirasımız milyon misafir bekliyor. Peki geldiler, nerede konaklayacaklar? Otel fakiriyiz. Koskoca kentte iki elin parmakları kadar otel ya var ya yok. Yarım hiçbir iş bırakmayacağız. Basmane çukuru, eski Hilton, yarım ne varsa hizmete açmak, ilk işlerimizden" dedi.