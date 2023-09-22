Vatan Partisi İzmir İl Başkanı: Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü Kapatılmalı

Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Serhan Bolluk, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğünün kapatılması gerektiğini bildirdi.

Bolluk, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in müdürlüğün kurulma amacına ilişkin sözlerini tepki gösterdi.

İzmirlinin Soyer'den hizmet beklediğini aktaran Bolluk, "Biliniz ki uygulamanızla kapıyı sadece LGBT'ye değil, uyuşturucuya, madde bağımlılığına da açıyorsunuz. Yeni kurduğunuz bu şube müdürlüğünü derhal lağvedin." değerlendirmesinde bulundu.