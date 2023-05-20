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Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Cengiz'den seçime ilişkin açıklama

Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Cengiz'den seçime ilişkin açıklama

Politika Haberleri

Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olacaklarını belirtti.

Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olacaklarını belirtti.

Cengiz, yaptığı yazılı açıklamada, cumhurbaşkanı adaylarından Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ve İsrail'in Türkiye'yi hedef alan projesinde "alet" rolünü üstlendiğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emperyalist planların hedefinde olduğunu öne süren Cengiz, "Bu bağlamda Türkiye cephesindedir. Var olan iki seçenek karşısında tarafsız kalmak, emperyalist plana hizmet eder. 'Güçlü Devlet Üreten Millet' hedefine ilerleme stratejisinin 28 Mayıs 2023 durağındayız. İki seçenekli seçim koşulunda halkımızı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA / Politika

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