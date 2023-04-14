Vatan Partisi İzmir'deki milletvekilleri adaylarını tanıttı

Vatan Partisi İzmir 1. ve 2. bölge milletvekili adayları için tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

Vatan Partisi İzmir 1. ve 2. bölge milletvekili adayları için tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

Alsancak'ta bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Vatan Partisi Seçim Komitesi Başkanı Mustafa İlker Yücel, hazırladıkları seçim bildirgesinin 50 yıllık bir birikim olduğunu belirterek, bildirgede makyaj ve boş vaatlere değil cesur çözümlere yer verdiklerini anlattı.

Türk milletinin önündeki yüz yılı kazanmaya yönelik çözümlere yönelmesini isteyen Yücel, "Türk milletinin milli mücadelesinde başarıya ulaşmamız için tereddüt etmeyen, ayakları titremeyen kadrolara ihtiyacımız var. Vatan Partisi'nin artık uyaran değil, yöneten parti olacağı kilit bir sürece girdik." dedi.

Yücel'in konuşmasının ardından özgeçmişleri okunan milletvekili adayları katılımcılara tanıtıldı.