Kurban Bayramı dolayısıyla Vatan Partisi heyeti, AK Parti'yi ziyaret etti. Heyet, NATO ve LGBT konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Vatan Partisi heyeti Ak Parti'yi ziyaret etti

ANKARA Kurban Bayramı dolayısıyla Vatan Partisi heyeti, Ak Parti'yi ziyaret etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı başkanlığındaki heyeti kabul etti. Ayvalı, NATO ve İsveç'in Kuran-ı Kerimi yakmayı ifade özgürlüğü kapsamında ele aldığını belirterek, "Buna verilecek en güçlü yanıt, İsveç'in NATO üyeliğini veto etmektir. Finlandiya konusunda bunu yapmadık, yapmalıydık. NATO, Türkiye için baş tehdittir. NATO'nun büyümesi Türkiye'nin düşmanının büyümesi demektir. Beklentimiz Türkiye'nin NATO'dan çıkmasıdır. Türkiye'nin NATO'dan çıkması NATO'yu mahfedecek bir hamledir" diye konuştu. Ayvalı, Türkiye'de bir LGBT dayatmasının söz konusu olduğunu belirterek, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in LGBT konusunda kaleme aldığı mektubunu Belgin Uygur'a verdi.

Uygur, kadınları her alanda güçlendirecek adımları hayata geçirdiklerini ve aile kurumun korunması ile devamı için önem verdiklerini vurguladı. AK Parti'nin LGBT konusunda net olduğunu ifade eden "Bunu sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün yetkili kurullarımız ifade ediyor. Yeni dönemde inşallah aile kurumunu güçlendirecek LGBT'ye karşı tedbirler anlamındaki anayasal değişikliği kadının kıyafet ve başörtüsü özgürlüğüne anayasal güvenceye alınması noktasındaki çalışmalarımız yine devam edecek" dedi.

Uygur, daha sonra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Mehmet Kaderli ve heyetini kabul etti.