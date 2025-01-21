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Vatan Emniyet önünde toplanan Zafer Partili kalabalık grup, Andımız'ı okuyor.

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Zafer Partili bir grup, Vatan Emniyet önünde toplanarak Andımız'ı okudu. Etkinlik, parti üyelerinin milli değerlere olan bağlılığını göstermek amacıyla düzenlendi. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Vatan Emniyet önünde toplanan Zafer Partili kalabalık grup, Andımız'ı okuyor.
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika
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