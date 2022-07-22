Varank: 'Yavuz hırsız' modeli siyaset yapmaya çalışıyorlar (2)

EVLİLİK HAZIRLIKLARI VE MOBİLYA FUARININ AÇILIŞINI YAPTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen 'Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarı'nın açılışını yaptı. Türkiye'deki mobilya sektörünün günden günü gelişmeye devam ettiğini belirten Varank, "Üretimle beraber mobilya ihracatında çok ciddi rekorlar kırıyoruz. 2002 yılında Türkiye'de mobilya ihracatı sadece 290 milyon dolarken 2021 yılında 6.9 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu yılın ilk 6 ayında 3.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Yıl sonunda bu rakamın 8-9 milyar dolara ulaşmasını öngörüyoruz. Baktığımızda ithalatın da üretimle beraber düştüğünü görebiliyoruz. Mobilya sektöründe birinci ligdeyiz, bu bizi mutlu ediyor. Ama bizim asıl hedefimiz sadece birinci ligde olmak değil, mobilya sektöründe dünyada üç ülkeden bir tanesi olmak istiyoruz. Bunu yapabilecek kabiliyet bizim ülkemizde var. Allah'ın izniyle biz çalışmaya devam edersek ilk üçteki yerimizi alabiliriz. Çünkü yüksek, kaliteli tasarım ve üretim kabiliyetine sahip bir sektörden bahsediyoruz" dedi.

Bakan Varank, daha sonra Vali Okay Memiş, milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile fuarı gezdi. Stantları inceleyen Varank, alışveriş de yaptı.