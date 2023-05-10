Varank: 'Etrafımız ateş çemberi, tecrübeli bir kaptana ihtiyacımız var'

'ETRAFIMIZ ATEŞ ÇEMBERİ, TECRÜBELİ BİR KAPTANA İHTİYACIMIZ VAR'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim çalışmalarına Bursa'nın İznik ilçesinde devam etti. Milli İrade Meydanı'nda kendisini bekleyenlere seslenen Varank, Türkiye'nin coğrafi konumuna dikkat çekerek, 14 Mayıs seçimleri için destek istedi. Varank, "Türkiye çok zorlu bir coğrafyada gidiyor. Etrafımız ateş çemberi. Biz Türkiye gemisini bu dalgalı denizde, bu fırtınada ileriye götürmek için, rotasından saptırmamak için bir kaptana ihtiyacımız var. Türkiye'nin hatta dünyanın en tecrübeli, en başarılı, en cesur, milletiyle beraber bir kaptana ihtiyacımız var. İşte o Recep Tayyip Erdoğan. Takımın kaptanı Sayın Cumhurbaşkanımız. Ama takımın oyuncuları var. Onun yol arkadaşları var. Onun dava arkadaşları var. Takımda ona destek olmaya çalışan arkadaşları var. Onun için ben sizlerden bir söz daha almak istiyorum. 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nı da büyük bir oy oranıyla tekrar mecliste iktidar yapmaya var mıyız? Sandıkları patlatmaya var mıyız?" dedi.

Hükümetleri döneminde hayata geçirilen projeleri işaret eden Varank, "Siz Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında durduğunuz için karada Togg'u yürütüyoruz. Denizde TCG Anadolu'yu yüzdürüyoruz. Havada Kızılelma'yı uçuruyoruz. Uzayda İmece uydusunu gönderiyoruz. İşte bunların hepsi birer başarı. Ama bu başarılar kendi kendine gelmiyor. Sağlam bir irade lazım. Adam gibi adam lazım. Onun arkasında da dimdik duran aziz bir millet lazım. Bunu yaptığımızda işte Türkiye'nin üstesinden gelemeyecek hiçbir şey olmaz" dedi.