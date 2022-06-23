Varank: "Erzurum'da şuanda Avrupa'nın en büyük teleskobunu inşa ediyoruz" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları Sahnede toplu fotoğraf çekimi Varank'ın sahneden ayrılması Konya Bilim Festivali alanı Festivale gelen ziyaretçiler İHA gösterisi Varank'ın gelen ziyaretçiler ile sohbet etmesi ve çocuklara hediye vermesi Varank'ın gelen ziyaretçiler... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları Sahnede toplu fotoğraf çekimi Varank'ın sahneden ayrılması Konya Bilim Festivali alanı Festivale gelen ziyaretçiler İHA gösterisi Varank'ın gelen ziyaretçiler ile sohbet etmesi ve çocuklara hediye vermesi Varank'ın gelen ziyaretçiler ile fotoğraf çekilmesi Festival alanı ışık gösterisi Festivalde kurulan stantlar ve sergilenen araçlar KONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Konya Bilim Festivali'nde konuştu. (3) AA / Basir Gülüm - Politika Politika Haberler

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