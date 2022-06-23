Varank: "Erzurum'da şuanda Avrupa'nın en büyük teleskobunu inşa ediyoruz"
AA - Basir Gülüm - Politika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları Sahnede toplu fotoğraf çekimi Varank'ın sahneden ayrılması Konya Bilim Festivali alanı Festivale gelen ziyaretçiler İHA gösterisi Varank'ın gelen ziyaretçiler ile sohbet etmesi ve çocuklara hediye vermesi Varank'ın gelen ziyaretçiler...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları
Sahnede toplu fotoğraf çekimi
Varank'ın sahneden ayrılması
Konya Bilim Festivali alanı
Festivale gelen ziyaretçiler
İHA gösterisi
Varank'ın gelen ziyaretçiler ile sohbet etmesi ve çocuklara hediye vermesi
Varank'ın gelen ziyaretçiler ile fotoğraf çekilmesi
Festival alanı ışık gösterisi
Festivalde kurulan stantlar ve sergilenen araçlar KONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Konya Bilim Festivali'nde konuştu. (3)
AA / Basir Gülüm - Politika