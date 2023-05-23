Varank: Değişim CHP'de başlamalı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, 11 seçimdir yenilen CHP'ye samimiyetle oy veren vatandaşlara çağrıda bulunarak, değişim isteniyorsa bunun CHP genel başkanından başlaması gerektiğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "11 seçimdir yenilen Cumhuriyet Halk Partisine samimiyetle oy veren vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapmak istiyorum: Bakınız eğer bu seçimde değişim olsun istiyorsanız değiştirmeniz gereken kişi sizin genel başkanınız, değişim oradan başlayacak." dedi.

Varank, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları ile Büyük Buluşma" programında yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı Bursalılara teşekkür etti.

Milletin 14 Mayıs'ta TBMM'de çoğunluğu Cumhur İttifakı'na verdiğini anımsatan Varank, 28 Mayıs'ta da farklı bir neticeyle çok daha başarılı bir sonuç alacaklarına inandığını kaydetti.

Varank, muhalefetin bu seçim öncesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirerek farklı bir sistemi getirmeyi taahhüt ettiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günün sonunda gördük ki aslında milletimizin bu sistemle ilgili bir sorunu yokmuş. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi aslında Meclis'te kahir ekseriyeti aldığı için milletimiz tarafından ilanihaye tescillenmiş oldu. Bundan sonra sistem tartışmalarını geride bırakmış oluyoruz. Seçim döneminde Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu birçok vaat vardı. Başta sistemi değiştirmekle ilgili söyledikleri sözler vardı. Bugün geldiğimiz noktada Meclis çoğunluğunu elde edememiş bir Millet İttifakı'nın bu vaatlerini yerine getirebilmesinin imkanı da tamamen ortadan kalkmıştır. Sadece sistem tartışmaları değil, ortaya koydukları bütün vaatler de aslında artık yapılamaz hale gelmiştir. Biz inanıyoruz ki vatandaşlarımız, aziz milletimiz bunun değerlendirmesini en güzel şekilde yapacaklar, Meclis'te verdikleri desteğin üzerine Sayın Cumhurbaşkanı'mıza 28 Mayıs'ta güçlü bir destek verecekler."

Varank, eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener'in açıklamasına değinerek, "Diyor ki Abdüllatif Şener, 'Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndayken Kemal Bey'in seçimi kazanmasıyla verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştirmesi mümkün olamaz, Meclis'ten hiçbir kanunu geçiremez. Millet İttifakı'nın en büyük iddiası olan güçlendirilmiş parlamenter demokrasi artık hayal olur. Bu yönetim Meclis'ten bütçe bile geçiremez." Gerçekten eğer cumhurbaşkanıysanız bütçenizi Meclis onaylıyor. Meclis'ten bütçe bile geçirme şansınız ortadan kalkıyor. Dolayısıyla burada artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir cumhurbaşkanı adayı olarak söylediklerinin hepsi sakıt durumdadır ve inanıyoruz ki milletimiz sandığa giderken bunun takdirini en güzel şekilde yapacaktır." ifadesini kullandı.

"Kayıkçı kavgalarıyla muhalefet yapılması anlayışı bir kenara bırakılacak"

Bakan Varank, 14 Mayıs seçimlerinin artık geride kaldığını belirterek, "Biz inanıyoruz ki bu seçim atmosferinden sonra, 28 Mayıs seçimlerinden sonra Türkiye'de farklı bir siyasi atmosfer oluşacak. Artık sadece kayıkçı kavgalarıyla muhalefet yapılması anlayışı bir kenara bırakılacak. Türkiye'yi nasıl kalkındıracağımızı daha sağlıklı tartıştığımız, şehirlerimizi, ülkemizi sürdürülebilir bir şekilde nasıl daha ileriye götürebileceğimizi, daha sağlıklı tartışabileceğimiz bir siyasi ortama kavuşmuş olacağız." diye konuştu.

Muhalefetin her seçim öncesinde ve sonrasında yanlış soruyu sorduğunu dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"Öyle bir muhalefet anlayışı var ki soruyu yanlış soruyorlar. Bu seçim öncesinde şu soruyu sordular: 'Acaba Recep Tayyip Erdoğan bu vatandaştan bu oyu nasıl alıyor?' ya da seçim sonrasında 'Sinan Oğan acaba bu 2,5 milyon oyu nasıl aldı? Biz bu oyu nasıl onun gibi alabiliriz?' Sormaları gereken soru şu: 'Bu vatandaş niye bize itibar etmiyor? Biz bu oyu vatandaştan niye alamıyoruz?' Bu soruyu soramadıkları için cevabını da veremedikleri için hiçbir zaman başarılı olamıyorlar. Onun için taklit ederek bu milleti kandıracaklarını zannediyorlar."

Seçimden sonra depremzedelere yönelik kötü sözler söylendiğini anımsatan Varank, şöyle devam etti:

"Neden yaptılar bunu? Oradaki kardeşlerimiz Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na oy verdiği için yaptılar. Demek ki bunlar aslında 'Biz depremzede kardeşlerimize yardım ediyoruz' derken onlara hakikaten yardım etmek istemiyorlarmış. Onların gözünü boyayıp oylarını almaya çalışıyorlarmış. O kardeşlerimizin oy vermediğini gördükleri anda hemen eski versiyonlarına geri dönmüşler. İşte bu zihniyetin bu ülkede başarılı olma şansı olmaz."

"Türkiye bu pazarlık siyasetinden çok çekti"

Varank, milletin kimin samimi olduğunu, kimin gerçekten kendisine hizmet ettiğini, kimin milletinin yanında olduğunu çok iyi bildiğini vurgulayarak, "İstediğiniz tiyatroyu oynayın, bu vatandaşı kandıramazsınız. Hizmet öyle oy almak için de yapılmaz. Defne'de, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 90 oy aldığı bir ilçede biz devlet hastanesini yapıyoruz. Nerenin hangi hizmete ihtiyacı varsa biz o sorumluluğu aldıktan sonra bu bizim vazifemizdir. Bize oy vermiş vermemiş bizim için önemli değil." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, her vatandaşın oyunun önemli olduğunu belirterek, "Biz adaletten yanayız. Öyle sandıkların başında alavere dalavere olmasın. Kim hangi oyu alıyorsa bu net bir şekilde ortaya çıksın. Bunun yolu da nedir? Sandıklara sahip çıkmaktır." dedi.

Hiçbir zaman pazarlık siyasetinde olmadıklarını vurgulayan Varank, "Bir Recep Tayyip Erdoğan'a benzemeye çalışan, bir Sinan Oğan'a benzemeye çalışan partiler, şimdi de başka partilerle pazarlık yarışına girmişler. Oturup birtakım sözleşmeler imzalama derdine girişmişler. Bu pazarlık siyasetinden de Türkiye'ye katkı gelmeyeceğini, Türkiye'ye hiçbir fayda gelmeyeceğini en iyi buradaki sivil toplum kuruluşları bilir. Burada yaşı müsait olan arkadaşlarımız bilir. Türkiye bu pazarlık siyasetinden çok çekti." diye konuştu.

Bakan Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hangi partiyi destekliyorsanız destekleyin, bu sizin kendi tercihiniz ama ben samimiyetle şunu ifade etmek istiyorum. 11 seçimdir yenilen Cumhuriyet Halk Partisine samimiyetle oy veren vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapmak istiyorum: Bakınız eğer bu seçimde değişim olsun istiyorsanız değiştirmeniz gereken kişi sizin genel başkanınız, değişim oradan başlayacak."

"Koltuk değneğiyle yol alınmaz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğa ulaştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu veren vatandaşımız şunu bilir. Kanun bir yönetim için otomobilin yakıtı gibidir. Yakıtı olmayan otomobil gider mi? Gitmez. O zaman yakıtı veren şimdi otomobilin kendisini de verecek. Ben bunu biliyorum. Allah'ın izniyle ikisi buluşacak ve yola devam edecek. Çünkü koltuk değneğiyle yol alınmaz. Batı demokrasilerinde özellikle Amerika'da buna 'topal ördek' denir. Eğer kaybetmişse çoğunluğu, yürüyemez. Onun için Türkiye'nin de alması gereken mesafeler var, çözmesi gereken bölgesel sorunlar var, ülke içinde yapması gereken reformlar var."

Programda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da birer konuşma yaptı.

Etkinliğe, Bursa'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Öte yandan Bakan Varank, program öncesinde Togg ile Kayapa, Hasanağa ve Akçalar mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.