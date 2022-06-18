Varank: CHP'li belediyeler nitelikli ve doğru projelerle geldiklerinde onları da destekliyoruz (2) - Haberler

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Varank: CHP'li belediyeler nitelikli ve doğru projelerle geldiklerinde onları da destekliyoruz (2)

Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Politika
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Varank: CHP'li belediyeler nitelikli ve doğru projelerle geldiklerinde onları da destekliyoruz (2)

İNCELEMELERDE BULUNDUSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yatağan ilçesindeki dünyanın en büyük antik mermer kenti Stratonikeia ile Milas Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

İNCELEMELERDE BULUNDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yatağan ilçesindeki dünyanın en büyük antik mermer kenti Stratonikeia ile Milas Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Varank, incelemelerinin ardından Milas- Bodrum Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etti.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Politika

Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Varank Politika Haberler

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