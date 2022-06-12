Vanlılar Cumhurbaşkanı heyecanla bekliyor - Haberler

Vanlılar Cumhurbaşkanı heyecanla bekliyor Van'da binlerce vatandaş, sıcak havaya rağmen miting alanında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı heyecanla bekliyor. Van'da binlerce vatandaş, sıcak havaya rağmen miting alanında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı heyecanla bekliyor. Van Beşyol Meydanı'nı hıncahınç dolduran binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelmesini bekliyor. Miting alanını sıcak havaya rağmen dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor. Yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı miting alanına gelen vatandaşlar, güvenlik noktalarından alana alınıyor. Van'a gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 16.00'da vatandaşa hitap etmesi bekleniyor. - VAN İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Van Politika Haberler

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