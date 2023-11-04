Vanlı Kadınlar İsrail'in Gazze'deki Soykırımını Protesto Etti

Vanlı kadın ve çocuklar, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı protesto etmek ve Filistinlilere destek olmak için yürüyüş düzenledi.

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Van'da da İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları protesto edildi. "Anneler Gazze için yürüyor" sloganıyla başlatılan yürüyüş, çok sayıda kadının katılmasıyla Mustafa Altay Parkı'nda başladı. Buradan Beşyol Meydanı'na kadar yürüyen kadınlar, daha sonra Hazreti Ömer Cami avlusunda basın açıklaması yaptı. Annelerin yürüyüş programına katılan bazı çocukların ise temsili kefenli bebek taşıdıkları dikkat çekti.

Kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Hayriye Kağan, Filistin topraklarının 1948 yılından bu yana İsrail tarafından işgal edildiğini hatırlattı. İşgal ve zulmün ardından Aksa Tufanı Operasyonunun başlatıldığını ifade eden Kağan, "Ne insana ne de kutsala saygısı olan bu barbar siyonist çete zulümlerinin dozunu artırarak sürdürmektedir. Filistin, şu sözde uygar dünyanın ikiyüzlülüğünü her daim ifşa etmiştir. 75 yıldır devam eden bu siyonist işgalin ve zulmün ardından Aksa Tufanı Operasyonu ile 7 Ekim günü, siyonizmin ve onun uşaklarının kara günü, Müslümanlarının ise iftiharı olmuştur. Gazze'nin yetimleri büyümüş ve şanlı bir mücadeleye imza atmışlardır. İşgalci korkak çete ise yalnızca masum sivilleri, çocuk ve kadınları hedef alarak insanlık tarihinin en barbar, en cani katliamlarını gerçekleştirmektedir. Sözde medeniyet timsali batı ise bu katliamlara alenen destek olmuş ve elini bebeklerin kanına bulaştırmıştır. Tarih bir daha göstermiştir ki batının insan hakları adına ortaya koyduğu her şey çocuk masalı olmayacak kadar kirli ve ikiyüzlüdür" dedi.

Program daha sonra okunan dua ile son buldu. - VAN