Vangölü Gazeteciler Cemiyeti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı
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Vangölü Gazeteciler Cemiyeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, saldırıların bir an önce son bulmasını ve uluslararası toplumun harekete geçmesini temenni etti.
Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.
Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden yapılan açıklamada; "İsrail'in, yüzlerce masum insanın hayatını kaybetmesine neden olan Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını kınıyoruz. Tüm dünyanın gözü önünde cereyan eden ve insanlığın seyrettiği bu vahşi katliamın bir an önce son bulmasını diliyor; acının, kan ve gözyaşının dinmesini temenni ederken, uluslararası toplum da vahşeti durdurmak için derhal harekete geçmelidir" denildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika