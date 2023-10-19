Vangölü Gazeteciler Cemiyeti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden yapılan açıklamada; "İsrail'in, yüzlerce masum insanın hayatını kaybetmesine neden olan Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını kınıyoruz. Tüm dünyanın gözü önünde cereyan eden ve insanlığın seyrettiği bu vahşi katliamın bir an önce son bulmasını diliyor; acının, kan ve gözyaşının dinmesini temenni ederken, uluslararası toplum da vahşeti durdurmak için derhal harekete geçmelidir" denildi. - VAN