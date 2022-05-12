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Van Valiliğine Ozan Balcı atandı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Van Valiliğine Ozan Balcı atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Van Valisi olarak atandı.

TOKAT (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Van Valisi olarak atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi'yle 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, 9 ile ise yeni vali atandı. Kararnameyle Van Valisi Mehmet Emin Bilmez Vali Mülkiye Başmüfettişliğine, yerine ise Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı atandı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

cumhurbaşkanı, Tokat, Balcı, Van, Politika, Haberler

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