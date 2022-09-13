Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van politika haberleri | Van Büyükşehir Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Politika Haberleri

Van politika haberleri | Van Büyükşehir Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Van politika haberi | Van Büyükşehir Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen meclis toplantısına Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, genel sekreter yardımcıları, meclis üyesi ve daire başkanları katıldı.

Toplantıda gündem ve gündem dışı olmak üzere 12 madde görüşülürken, meclis gündeminin çoğunluğunu imar konuları oluşturdu.

Mecliste ayrıca Pakistan'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle mağdur olan Pakistan halkına 3 bin adet gıda yardım kolisi verilmesi talebi de görüşüldü.

Toplantıda görüşülen bazı konular karara bağlanırken, bazı konular ise ilgili komisyonlara havale edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mehmet Fatih Balcı Van Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title