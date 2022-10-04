Van gündem: Edremit Belediyesinin 2023 yılı bütçesi onaylandı

Van'ın Edremit Belediyesince 2023 bütçenin görüşüldüğü ekim ayı olağan toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı İsmail Say başkanlığında belediyede gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Grup sözcülerine verilen söz hakkının ardından oylamaya sunulan 2023 mali yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Say, bütçenin hayırlı olmasını dileyerek, hizmetlere aralıksız devam edeceklerini belirtti.

Her mahalleye eşit hizmet götürmek için şehrin tüm paydaşlarıyla hiçbir ayrım gözetmeksizin istişarelerde bulunduklarını ifade eden Say, şunları kaydetti:

"Edremit'imizin altyapı ve üst yapısına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizin kangren haline gelen 40 yıllık altyapı çalışmalarında sona gelindi. Yakın bir tarihte bu sorun da artık tarihe karışmış olacak. Altyapı çalışmaları biten sokaklarımızın yenilenmesi için zaman kaybetmeksizin gerek parke kilit taşı, gerekse asfalt serimi çalışmalarımız sürüyor. Bir yandan ilçemizin refah düzeyinin artması için çeşitli çalışmalar yaparken, öte yandan ilçemizin kalkınmasına yönelik projelerimizi de sürdürmeye devam ediyoruz. 2023 yılında da aynı azim ve şevkle hizmet etmeye devam edeceğiz."