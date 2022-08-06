Van gündem haberi | DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Van'da parti binasının açılışına katıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van gündem haberi | DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Van'da parti binasının açılışına katıldı

Van gündem haberi | DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Van'da parti binasının açılışına katıldı

Van haber: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Van'da esnafı ziyaret etti, partisinin il başkanlığı binasını açtı.

 - Güncelleme:

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Van'da esnafı ziyaret etti, partisinin il başkanlığı binasını açtı.

Erciş ilçesindeki programının ardından kente gelen Babacan ve beraberindekiler, Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı.

Daha sonra İpekyolu ilçesindeki bir iş merkezinde partisinin il başkanlığı binasının açılışını yapan Babacan, parti programı ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Türkiye'de birçok sorunun yaşandığını ve bu sorunların çözümün kolay olduğunu belirten Babacan, şöyle konuştu:

"Seçimlerin ardından yepyeni bir sayfa açacağız. Cebimizde güvenin ve çözümün anahtarlarıyla dolaşıyoruz. Her alandaki sorunları nasıl çözeceğimizi açık açık anlatıyoruz. Her alanda eylem planı hazırladık. Çözümlerimizi, yazılı bir şekilde bütçesini hesap ederek ortaya koyduk. Öyle bol keseden atanlardan değiliz. Hesabımızı yapıyoruz. Ne söz verdiysek yerine getirip gerekeni yapacağız. İşte bu yüzden yarının Türkiye'sinin mimarları biz olacağız. Türkiye'nin değişiminde partimiz asli bir rol oynayacak. Hiç şüpheniz olmasın."

Babacan ve beraberindekiler daha sonra Van-Hakkari Tabipler Odası'nı ziyaret ederek, başkan Ahmet Koç ve oda üyeleriyle bir araya geldi.

AA / Özkan Bilgin - Politika

Deva Partisi Ali Babacan Türkiye Van Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title