Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Orta Doğu'da süren uzatmalı üçüncü dünya savaşının İsrail-Filistin çatışmasından bağımsız olmadığını belirtti. Çiftyürek, koridor ve enerji savaşlarına dikkat çekerek, bölgedeki projelerin küresel aktörlerin hesaplarını da göz önünde bulundurarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Van Milletvekili Sinan Çiftyürek: İsrail-Filistin çatışması Orta Doğu'daki koridor ve enerji savaşlarından bağımsız değil

HEDEP Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, İsrail-Filistin çatışmasının Orta Doğu'yu merkezine alan "koridor ve enerji savaşları"ndan bağımsız olmadığını söyledi.

Çiftyürek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'yu merkezine alan Güney Batı Asya'da 30 yıla yakındır süren uzatmalı bir üçüncü dünya savaşının olduğunu iddia etti.

Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nun (IMEC), Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ne alternatif geliştirildiğini ifade eden Çiftyürek, "Bu proje, aynı zamanda batı ile doğu bloku arasında bir savaşa dönüştü. Doğu bloku, Çin'in küresel projesinin arkasında dururken batı bloku, Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayacak olan proje etrafında odaklandı." dedi.

Türkiye'nin de Kalkınma Yolu Projesi'ni geliştirdiğine işaret eden Çiftyürek, "Hamas- İsrail savaşı, bu sözünü ettiğim koridorlar savaşından, enerji savaşından bağımsız bir savaş değildir. Bu nedenle savaşın sonuçlarına bakarken illaki sözünü ettiğimiz küresel aktörlerin bu cepheden hesaplarını mercek altına alarak bakmamız lazım." diye konuştu.

"Orta Doğu kan revan içinde"

HEDEP Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç da düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'nun kan revan içinde bulunduğunu belirtti.

Kudüs için yapılan savaşların neredeyse semavi dinlerin tarihiyle eşit olduğunu dile getiren Kamaç, "Orta Doğu'da hakimiyet, hak, hukuk, adalet ve özgürlükler üzerinden değil güç üzerinden uygulanmaya çalışılıyor." ifadesini kullandı.

Hiçbir dinin diğerinin kutsalını yok saymaya, elindeki güçle diğerini ortadan kaldırmaya hakkının olmadığını vurgulayan Kamaç, "Kudüs'ün statüsü noktasında bir çözüm ortaya koymak lazım. Kudüs'te üç semavi dinin mensuplarının da eşit haklara sahip olduğu bir statü belirlenmeli. Kudüs, böyle bir projeyle dinler arası barışın ve Orta Doğu'da birlikte yaşamın merkezi haline getirilebilir." değerlendirmesinde bulundu.