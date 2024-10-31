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Van Kaymakamı İran'da Sınır Güvenliği Toplantısına Katıldı

Van Kaymakamı İran'da Sınır Güvenliği Toplantısına Katıldı
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Van'ın Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, İran'ın Hoy kentinde gerçekleştirilen sınır güvenliği toplantısına katıldı. İki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı.

Van'ın Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut ve beraberindeki heyet, İran'ın Hoy kentinde gerçekleştirilen sınır güvenliği toplantısına katıldı.

Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut ve beraberindeki heyet, Belesor Hudut Komiseri Yarbay Huccet Mollazade ve Çaldıran Hudut Komiseri Binbaşı Muhammed Ali Khorsendi ile birlikte İran'ın Hoy kentinde sınır güvenliği toplantısına katıldı. Perdis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda iki ülke arasındaki sınır güvenliği ve işbirliği konuları ele alındı.

Belesor Hudut Komiseri Yarbay Huccet Mollazade ve Çaldıran Hudut Komiseri Binbaşı Muhammed Ali Khorsendi, Kaymakam Bulut ve heyetine ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ilettiler. Kaymakam Bulut, İran'da bulunmaktan ve gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirerek, iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyonun devamını diledi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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