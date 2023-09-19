Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, göreve başladıktan sonra esnaf ve vatandaşları kabul ederek sorun ve taleplerini dinledi. Karaloğlu, cadde ve sokaklarda da vatandaş ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Erciş Kaymakamı Karaloğlu esnaf ve vatandaşla buluştu

VAN - Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, kaymakamlık görevine yeni başlamasının ardından vatandaşları makamında kabul etmeye devam ediyor. Kaymakam Karaloğlu, makamında vatandaşları kabul ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Makamında vatandaşlarla bir araya geldikten sonra cadde ve sokaklara çıkarak vatandaş ve esnafı da ziyaret eden Kaymakam Karaloğlu, sorun ve taleplerini dinledi. Halkın yoğun ilgi ve alakasıyla karşılaşan Kaymakam Karaloğlu'nu vatandaşların ilgi ve alakasına tarafsız kalmayıp her vatandaşla tek tek tokalaşıp sohbet etti. Esnafları da ziyaret ederek talep ve isteklerini dinleyen Kaymakam Karaloğlu esnafın iş durumu hakkında bilgi alarak birçok esnafa çay ve yemek sözü verdi.

Göreve yeni başladığından dolayı şuan tanışmak için geldiğini, bir dahaki sefere yemek ve çay içmeye geleceğini söyleyen Kaymakam Karaloğlu, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.