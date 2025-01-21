Van İl Tarım ve Orman Müdürü Değişti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan atamalar kapsamında Van İl Tarım ve Orman Müdür Vekili İbrahim Görentaş görevden alınırken, yerine Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Turgay Şişman atandı.

Bakanlık tarafından alınan kararla, toplamda 15 ilin Tarım ve Orman Müdürleri görevden alınırken, İbrahim Görentaş'ın Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde İl Müdür Yardımcısı olarak görevine devam edeceği öğrenildi.

Yeni atanan İl Müdürü Turgay Şişman'ın önümüzdeki günlerde göreve başlaması bekleniyor. - VAN