Van İl Jandarma Komutanlığı'ndan Emniyet ve Asayiş Çalışmaları

Van İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan uygulamalarda birçok suçlu yakalanmış ve cezaevine teslim edilmiştir. Ayrıca bilinçlendirme faaliyetleri de sürdürülmektedir.

Van İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, 20-26 Kasım 2023 tarihleri arasında icra edilen uygulamalarda, 148 bin 492 şahıs ve 250 bin 290 araç sorgulanmış olup; arandığı tespit edilen 5 gümrük kaçakçılığı, 6 dolandırıcılık, 4 hırsızlık, 3 uyuşturucu maddesi bulundurmak ve kullanmak, 3 göçmen kaçakçılığı, 5 karşılıksız yararlanma ve 18 diğer suçlar olmak üzere 44 şahıs yakalanmış olup bunlardan 7'si tutuklanarak cezaevlerine teslim edildi. Ayrıca yine Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 2 ayrı "Nitelikli Dolandırıcılık" olayına müdahale edilerek olay şüphelisi 2 şahıs ve "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan '12 yıl 6 ay' kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanmış ve adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi" denildi.

Jandarmanın bilinçlendirme faaliyetleri çalışmalarını da devam ettirdiğinin belirtildiği açıklamanın devamında, "Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü çerçevesinde Edremit ilçesine bağlı Bakımlı İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi. Yine Atlı Jandarma Takımı Edremit ilçesindeki Köşk, Dilkaya mahalleleri, At Çiftliği bölgesi ve sahil kesiminde atlı devriye icra edildi. Van İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için "Huzurunuz, Mutluluğumuzdur" parolası ile çalışmalarımız artan bir azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - VAN