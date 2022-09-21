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Van haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile bir araya geldi.

Politika Haberleri

Van haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile bir araya geldi.

Van politika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile bir araya geldi.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Avusturya New York Politika Haberler

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