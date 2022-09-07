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Van haber: Özalp Kaymakamı Nasır Esnafla bir araya geldi

Politika Haberleri

Van haber: Özalp Kaymakamı Nasır Esnafla bir araya geldi

Van haberler: VAN (İHA) – Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır, esnafla bir araya geldi.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır, esnafla bir araya geldi.

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır, Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonda esnafla bir araya geldi. İlçede yapılacak olan ikinci sanayi sitesi için görüş alışverişinde bulunan Nasır, esnafın taleplerini de dinledi.

Toplantıya Özalp Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ender Durmaz da katıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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