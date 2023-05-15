Van'da Yeşil Sol Parti 6, AK Parti 2 milletvekili çıkardı

VAN'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre Yeşil Sol Parti 6, AK Parti ise 2 milletvekilliği kazandı.

707 bin 861 seçmenin bulunduğu Van'da, 2 bin 301 sandıkta 556 bin 620 kişi oy kullandı. Kullanılan oyların 529 bin 623'ü geçerli sayıldı. Van'da 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre en çok oyu Yeşil Sol Parti aldı. Oyların partilere dağılımı şöyle: Yeşil Sol Parti 287 bin 430 oy, AK Parti 134 bin 819 oy, CHP 43 bin 417 oy, MHP 25 bin 938 oy ve Yeniden Refah Partisi 16 bin 926 oy aldı.

Kayhan Türkmenoğlu 25 Eylül 1962'de Van'da doğdu. Serbest ticaretle uğraştı. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Van Belediye Meclis Üyeliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Vakfı Kurucu Üyeliği, Jan-Der Yönetim Kurulu Üyeliği, Van'a Hizmet Vakfı Üyeliği, VASİAD Üyeliği, Emniyet Teşkilatı'nın Güçlendirilmesi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Van Tenis ve Yüzme İhtisas Kulübü Derneği Kurucu Üyeliğinde bulundu. Vanspor Kulübü yöneticiliği yaptı. Yerel Televizyonlar Birliği tarafından 2001'de verilen 'Halk Kahramanı Ödülü'nün yanı sıra pek çok kurum ve kuruluştan ödül aldı. Sosyo Ekonomik konuları içeren 10'a yakın rapor, ayrıca 'Avrupa Kapısında Doğu Anadolu Gerçeği' adlı yayınlanmış bir kitabı bulunmaktadır. Türkmenoğlu, evlidir.