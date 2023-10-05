Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler eylemlerini sürdürüyor

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler 68'inci haftada da eylemlerini sürdürüyor.

Van'da evlatları dağa kaçırılan aileler, 68'inci haftada da HDP binası önüne yürüdü. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 34 aile, ellerindeki dövizlerle il başkanlığı binası önüne gelerek HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, teröristlerin Ankara'daki saldırısı ile yine gerçek yüzünü gösterdiğini vurgulayarak, "Gençlerimize yazık değil mi, bu kadar öldürtüyorlar. Biz de gençler kalmadı. ya mezarda ya da dağdalar. Bizden ne istiyorlar. Bizim gençlerin yakasını bıraksınlar. Artık onların ellerinde bir şey kalmadığı için gençlere bomba bağlıyorlar ve şehir şehir gönderiyorlar. Bizim bu gençlerimize yazık değil mi? Devletimize yazık değil mi? Ama devletimiz güçlü bir devlettir ve onların kökünü kurutacak inşallah" dedi.

Açıklamalarında gençlere de seslenen Sancar, "Gençlerimiz HDP'ye, PKK'ya inanmasın. Gençlerimizi 'Gelin dağa gidelim, orada özgürlük var' diye kandırıyorlar. Ben gençlerden rica ediyorum. HDP'ye katılmasınlar, onlara inanmasınlar. HDP; katildir, zalimdir. Evladı dağda olan bütün annelere de sesleniyorum. Gelsinler, bize destek versinler. Gençlerine, çocuklarına sahip çıksınlar. Benim ciğerim yandı, evim yıkıldı. Başka annenin ciğeri yanmasın" ifadelerini kullandı. - VAN