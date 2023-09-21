Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler eylemlerini sürdürüyor

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler 66'ncı haftada da eylemlerini sürdürüyor.

Van'da evlatları dağa kaçırılan aileler, 66'ncı haftada da HDP binası önüne yürüdü. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 34 aile, ellerindeki dövizlerle il başkanlığı binası önüne gelerek HDP ve PKK aleyhine slogan attı. Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, evlatlarını alana kadar bu eylemin devam edeceğini ifade ederek, "Bu mücadele sadece evladım Şeyma için değil, dağdaki bütün çocuklar içindir. Kanımın son damlasına kadar HDP'nin kapsından ayrılmayacağım. Bu annelerin yüreği HDP'ye yeterdir. Biz yüreğimizle buradayız. Biz HDP'yi bitirmeye gelmişiz. Çünkü onlar bizim evlatlarımızı bizden aldılar. Bizim ciğerimizi bizden söküp aldılar" dedi.

Açıklamasında HDP'ye oy verenlere seslenen Sancar, "HDP'ye oy verenler, hangi akılla, hangi fikirle, hangi zihniyetle oy veriyorlar. Biz 5 yıldır HDP'nin kapısındayız. HDP, neden bir gün bile gelip bize bir açıklama yapmıyor. HDP'ye oy verenler, bu annelerin gözyaşlarına baksınlar, ellerini vicdanlarına koysunlar sonra HDP'ye oy versinler. Selahattin Demirtaş, ben Kürdüm, Kürt hakkını savunuyorum diyor. İki evladı var. Neden kızını dağa göndermiyor, benim kızımı dağa gönderiyor? Rabbim HDP'ye de PKK'ya da hiçbir zaman fırsat vermesin. Ben buradan evladıma ve dağdaki tüm çocuklara sesleniyorum. Siz beni duyuyorsanız gelin devlet güçlerine teslim olun. O katil kıyafeti üzerinizden çıkarıp atın" ifadelerini kullandı. - VAN