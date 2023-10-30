Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 24 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerine yönelik operasyonların devam ettiği ve bu kapsamda 24 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Van'da terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlarda 24 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 15, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında 6 ve dini istismar eden terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 3 şahıs olmak üzere toplam 24 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN