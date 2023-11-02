Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 48 şüpheli yakalandı

Van'da geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütlerine mensup olduğu şüphesiyle 48 kişi yakalandı. Operasyonlar, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla gerçekleştirildi.

Van'da geçen ay terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 48 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce, 1-31 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda, 39 PKK/KCK, 6 FETÖ ve 3 dini istismar terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.