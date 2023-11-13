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Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 3 şüpheli yakalandı

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Politika Haberleri

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütlerine yönelik çalışmalar sürüyor. 5-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 2 PKK/KCK ve 1 dini istismar terör örgütü şüphelisi yakalandı. Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce, 5-12 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda, 2 PKK/KCK, 1 dini istismar terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Politika

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