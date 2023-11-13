Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 3 şüpheli yakalandı
- Güncelleme:
Politika Haberleri
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütlerine yönelik çalışmalar sürüyor. 5-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 2 PKK/KCK ve 1 dini istismar terör örgütü şüphelisi yakalandı. Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce, 5-12 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda, 2 PKK/KCK, 1 dini istismar terör örgütü şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Politika