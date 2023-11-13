Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 3 şahıs hakkında işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, PKK/KCK terör örgütü ve dini istismar eden terör örgütüne mensup 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2, dini istismar eden terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN