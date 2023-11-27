Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 16 şahıs hakkında işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 16 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 20-26 Kasım'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 15 PKK/KCK ile 1 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.