Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 13 gözaltı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütlerine mensup 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla yapıldı.

Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 10-17 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda, 12 terör örgütü PKK/KCK ve 1 FETÖ zanlısı yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.